Colonenses abarrotan el mercado para adquirir productos para la prosperidad

Desde tempranas horas de este 1 de enero, muchos colonenses se trasladaron al mercado municipal de Colón, con el fin de buscar productos del mar como el pescado, símbolo de prosperidad.

Norma Góndola, de 50 años de edad, quien acudió con su esposo al mercado, manifestó que para iniciar el año, es bueno colocar en la mesa un gran pescado horneado, para que sea un símbolo de prosperidad en el hogar.

Esta madre espera que este nuevo año haya mejoras para la ciudad de Colón en materia de seguridad, además de oportunidades de empleo para los jóvenes.

Por su parte, Leonardo Murillo, de 34 años de edad, dijo que es necesario comprar frutas para colocar en la mesa en el almuerzo del 1 de enero; es otro elemento que se asocia con la prosperidad.

“Hoy la vamos a pasar en familia, para que la unión con una buena alimentación traiga al hogar mucha paz y mejores días”, dijo.

En cambio, Federico Brayan, de 27 años de edad, junto a su familia planea dirigirse a Playa La Angosta en el distrito de Portobelo, Costa Arriba de Colón, para pasarla todos juntos.

