Comienza a regir Manual de Donaciones

La Alcaldía de Panamá ha puesto en marcha su nuevo "Manual de Donaciones", un protocolo administrativo clave que busca establecer normas claras y precisas para la recepción de bienes de consumo donados.

El manual, oficializado tras su publicación en la Gaceta Oficial el pasado 23 de septiembre de 2025, es resultado de una colaboración técnica entre la Contraloría General de la República y la Dirección de Auditoría Interna de la propia Alcaldía.

Isis Jurado, directora de Auditoría Interna, calificó el documento como una "herramienta clave" que, además de complementar el marco normativo existente, garantiza el cumplimiento de las normas de control interno gubernamental.

La Contraloría formalizó la vigencia del manual mediante la resolución 2839-2025, culminando un proceso de preparación que tomó aproximadamente seis meses.

Con la entrada en vigor del protocolo, la Alcaldía iniciará de inmediato una fase de implementación que incluye la capacitación de todas las unidades gestoras para asegurar el manejo adecuado y transparente de las donaciones.