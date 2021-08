¿Cómo? Fiscal de "Blue Apple" borró del caso a ministro de Varela

Una bomba fue lanzada ayer en plena audiencia preliminar a cargo de la jueza Baloisa Marquínez. El abogado defensor de un exfuncionario en el caso "Blue Apple" denunció que el Fiscal Aurelio Vásquez, omitió los señalamientos que en su momento hizo su representado contra un exministro del varelismo.

El abogado Luis Eduardo Camacho González divulgó que en el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales de Panamá, uno de sus colegas reveló que Aurelio Vásquez -quien actúa como fiscal de la causa- no incluyó la declaración de su cliente que revelaba que dos cheques le habían sido entregados a un exministro, exsecretario de Metas y director del aeropuerto de Tocumen del gobierno del expresidente Varela.

Ante la juez Baloisa Marquínez se reveló que el exfuncionario -un exdirector de entidad- regresó a Panamá tras un acuerdo efectuado con el expresidente Juan Carlos Varela que lo doblegó para que viniera al país para declarar en contra de personas de la administración Martinelli.

Pero sucedió algo curioso. Cuando esta persona rendía sus descargos y declara en la Fiscalía que los dos cheques por lo que se le vinculaban al proceso no eran de su propiedad, sino que el beneficiario era el exministro de Varela, el fiscal Aurelio Vásquez le dijo que eso no se podía declarar. Que él no podía llegar a esa persona.

¡Esto es grave...encubrieron la participación de un allegado al gobierno de Varela y ojo no es el único...también hay cheques girados a un ministro de Vivienda del gobierno de Juan Carlos Varela!, exclamó Camacho.

El jurista expresó que en la audiencia ha salido nuevamente cómo el presidente Juan Carlos Varela metió sus manos en esta investigación...algo que ya se sabía tras la filtración de los Varela Leaks.

El abogado dejó claro que llegó a Panamá con un acuerdo con Juan Carlos Varela que lo estaba coaccionando y lo que hizo Aurelio Vásquez de retirar el señalamiento que se hacía en contra de un funcionario es un delito, es sucio, es imperdonable, sostuvo Camacho.