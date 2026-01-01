Nacional - 01/1/26 - 11:51 AM

Con carrozas de ensueño, Las Tablas prende el topón de Año Nuevo

Tras casi dos horas de pirotecnia, ambas tunas se apoderaron del parque en medio de una multitud entusiasta.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Las tradicionales tunas de Calle Arriba y Calle Abajo encendieron la emoción en el Parque Porras para dar la bienvenida al 2026, con el esperado topón de Año Nuevo que marca el inicio oficial de las festividades del Carnaval tableño.

Tras casi dos horas de pirotecnia, ambas tunas se apoderaron del parque en medio de una multitud entusiasta. Calle Abajo hizo su entrada en una carroza inspirada en Shangri-La, repleta de plumas blancas y detalles de gran elegancia, mientras que Calle Arriba deslumbró con un carro alegórico de tonos rosados, plumajes vistosos y figuras que evocaban a los antiguos dioses griegos.

Durante la jornada, las tunas aprovecharon para cantar algunas de las tonadas que se escucharán a lo largo de los carnavales, entre ellas “La doctora Jelou”, de Calle Abajo, y “Hay que brutas”, de Calle Arriba; además de lanzar sus tradicionales dardos, como “¿Dónde está la puerca?” y “Los videos XXX”, avivando la rivalidad que caracteriza estas fiestas.

Los asistentes brincaron, cantaron y disfrutaron hasta el amanecer, cuando hicieron su ingreso las reinas, dejando el ambiente listo para los culecos programados para la tarde de hoy.

Ambas tunas prometieron darlo todo para proclamarse triunfadoras del Carnaval de este año. Por lo visto en este inicio de 2026, la competencia se perfila más reñida que nunca, con presentaciones de lujo y esplendor, sin escatimar esfuerzos ni recursos para conquistar al público.

