Concejo de Arraiján pone fin al conflicto entre la alcaldesa Peñalba y la ACP

El Concejo Municipal de Arraiján decidió poner fin al conflicto entre la alcaldesa Stefany Peñalba y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), relacionado con el otorgamiento del permiso para la rehabilitación de la carretera Bruja-Cocolí y la exoneración del pago de impuestos municipales.

La decisión se adoptó durante una reunión extraordinaria celebrada ayer, a la cual asistió la alcaldesa Peñalba, quien evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación. Tampoco ofreció comentarios el vicealcalde Oliver Ríos, quien indicó no estar autorizado para conceder entrevistas.

Esta fue la primera ocasión en 2026 en que la alcaldesa participa en una sesión del Concejo Municipal, tras la demolición del monumento chino en el área del Mirador del Puente de las Américas, hecho que generó controversia pública.

La presidenta del Concejo Municipal, Luzdenia Oliver, explicó que durante la sesión se escuchó el planteamiento de la alcaldesa, pero se dejó claro que la exoneración del pago de impuestos municipales es una potestad exclusiva de los ediles, conforme a la normativa vigente.

No obstante, Oliver precisó que, en caso de que la Autoridad del Canal de Panamá proceda a contratar empresas privadas para ejecutar los trabajos de rehabilitación de la carretera Bruja-Cocolí, dichas compañías deberán cumplir con el pago de los impuestos municipales correspondientes.

Con esta decisión, el Concejo Municipal busca cerrar la disputa institucional, garantizar el respeto a la autonomía municipal y asegurar que las obras de infraestructura se desarrollen conforme a la ley.