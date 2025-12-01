Concejo debate exoneración navideña y mejoras a espacios públicos

Mañana, en la Sesión Ordinaria N.°49, el Concejo Municipal de Panamá debate mañana la exoneración para la Vereda Navideña en San Felipe y el nuevo incentivo para que la empresa privada apoye el mejoramiento de espacios públicos.

El primer proyecto, presentado por el concejal Mario Kennedy con urgencia notoria, busca liberar de impuestos municipales a la Junta Comunal de San Felipe durante la Vereda Navideña 2025-2026, un corredor festivo donde emprendedores del corregimiento podrán vender comidas, postres, artesanías, bebidas y toda la mercancía de temporada del 6 de diciembre al 4 de enero.

La intención es activar la economía local sin tanta traba en plena época navideña.

El segundo punto es propuesto por el concejal Rodolfo Rodríguez, quien propone un mecanismo para que la empresa privada participe en el desarrollo de parques, aceras, y áreas comunes del municipio, a cambio de exoneraciones parciales en publicidad exterior.



Un plan que podría cambiar la cara de varios espacios públicos si se aprueba.

La sesión de mañana inicia a las 10:00 a.m., en el Salón Manuel Amador Guerrero, donde también habrá una agenda bastante movida.

En cortesía de sala, intervendrán Esteban Goddard, de la Unión Panameña de Profesionales de las Artes, y Pedro M. Díaz N., representante de Puentes y Calzadas Infraestructura, quienes llegarán a exponer sus temas ante los concejales.