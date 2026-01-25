Nacional - 25/1/26 - 10:42 AM

Concejo Municipal cita a diputados para buscar salidas a crisis

Los diputados convocados son Víctor de Jesús, Rogelio Revello, Jairo Salazar y Yamireliz Chong y Nelson Jackson.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Buscarle respuesta a los problemas que arrastra la provincia de Colón es el objetivo de la reunión que aprobaron los representantes de corregimientos del distrito colonense con los diputados de la costa atlántica. 

La decisión se tomó esta semana durante una sesión del Concejo Municipal de Colón, realizada debajo del puente de los Cuatro Altos, donde el tema fue puesto sobre la mesa sin rodeos.

En ese encuentro, los ediles aprobaron citar a los cinco diputados por Colón para una reunión de trabajo, con la idea de sentarse a hablar claro sobre seguridad, desempleo y falta de recursos, problemas que siguen golpeando a la población pese a la riqueza que se mueve en la provincia.

Los diputados convocados son Víctor de Jesús, Rogelio Revello, Jairo Salazar y Yamireliz Chong del circuito 3-1, y Nelson Jackson del 3-2. Todos deberán escuchar de primera mano las quejas y propuestas que salen desde los barrios y corregimientos.

Y es que Colón, aunque está rodeada de puertos, zona franca, ferrocarril y autopista, sigue mostrando una realidad deteriorada, con comunidades olvidadas y pocas oportunidades. Para muchos, la riqueza pasa de largo y no se queda en la ciudad.

Benicia Gavidia, de 40 años y desempleada, lo dijo claro: “Hay que hacer una sola fuerza para que los recursos lleguen directo al pueblo colonense”. Mientras que Roberto Mendoza, de 32 años, palanca de taxi, espera que esta reunión no se quede en palabras y que los diputados consigan los fondos necesarios para mejorar la provincia.

Te puede interesar

Panamá se pone en la mira mundial: convoca, conecta y genera confianza

Panamá se pone en la mira mundial: convoca, conecta y genera confianza

 Enero 25, 2026
400 sacos de cebolla sin papeles son decomisados en Paso Canoas

400 sacos de cebolla sin papeles son decomisados en Paso Canoas

 Enero 25, 2026
Concejo Municipal cita a diputados para buscar salidas a crisis

Concejo Municipal cita a diputados para buscar salidas a crisis

Enero 25, 2026
BDA mueve más de B/.46 millones en créditos al celebrar sus 53 años

BDA mueve más de B/.46 millones en créditos al celebrar sus 53 años

Enero 25, 2026
Manos indígenas sostienen el café panameño entre tradición y sustento

Manos indígenas sostienen el café panameño entre tradición y sustento

 Enero 25, 2026

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas
Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo
Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo