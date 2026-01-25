Concejo Municipal cita a diputados para buscar salidas a crisis

Buscarle respuesta a los problemas que arrastra la provincia de Colón es el objetivo de la reunión que aprobaron los representantes de corregimientos del distrito colonense con los diputados de la costa atlántica.

La decisión se tomó esta semana durante una sesión del Concejo Municipal de Colón, realizada debajo del puente de los Cuatro Altos, donde el tema fue puesto sobre la mesa sin rodeos.

En ese encuentro, los ediles aprobaron citar a los cinco diputados por Colón para una reunión de trabajo, con la idea de sentarse a hablar claro sobre seguridad, desempleo y falta de recursos, problemas que siguen golpeando a la población pese a la riqueza que se mueve en la provincia.

Los diputados convocados son Víctor de Jesús, Rogelio Revello, Jairo Salazar y Yamireliz Chong del circuito 3-1, y Nelson Jackson del 3-2. Todos deberán escuchar de primera mano las quejas y propuestas que salen desde los barrios y corregimientos.

Y es que Colón, aunque está rodeada de puertos, zona franca, ferrocarril y autopista, sigue mostrando una realidad deteriorada, con comunidades olvidadas y pocas oportunidades. Para muchos, la riqueza pasa de largo y no se queda en la ciudad.

Benicia Gavidia, de 40 años y desempleada, lo dijo claro: “Hay que hacer una sola fuerza para que los recursos lleguen directo al pueblo colonense”. Mientras que Roberto Mendoza, de 32 años, palanca de taxi, espera que esta reunión no se quede en palabras y que los diputados consigan los fondos necesarios para mejorar la provincia.