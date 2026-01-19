Conductores están preocupados por el desnivel en la carretera Panamá-Colón

Conductores que utilizan a diario la carretera Panamá-Colón a la altura del puente en la comunidad de Quebrada López, en las afueras de la ciudad atlántica, están preocupados por el desnivel sobre el puente en esta área.

Ante esta situación, la ciudadanía le solicita a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) atender esta situación.

Yamilka Taylor, conductora de 40 años de edad, señaló que es necesario atender a tiempo esta problemática en tan importante vía, con el fin de evitar que queden incomunicados.

Mientras tanto, Marlong Ríos, de 27 años de edad, quien es pasajero del transporte público, opinó que ellos no quieren repetir la historia de El Guarumal, que han tenido muchos inconvenientes para llegar a sus casas.

Por su parte, el estudiante universitario Domingo Urriola, de 24 años de edad, señaló que esta situación se arregla con un departamento de mantenimiento dentro del MOP.

Dicho departamento debe estar pendiente de estos daños para atenderlos de forma inmediata; además, es necesario que cuenten con los recursos necesarios para hacerlo.

Por su parte, Elvin Abrego, director regional del MOP en esta provincia, manifestó que al área acudió personal de estudio y diseño de la entidad para incluirlo dentro del presupuesto del presente año.

Además, los conductores piden la reparación del puente sobre el río Gatún y en San Juan, ambos en el área de la carretera Transístmica.