Confirman segundo caso de tosferina en La Chorrera; el brote prende alarmas

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó esta tarde, cerca de las 3:00 p.m., un segundo caso autóctono de tosferina en el distrito de La Chorrera, esta vez en el corregimiento de Guadalupe, lo que enciende las alertas entre moradores y autoridades de salud.

Más temprano, el MINSA había informado del primer caso: una niña de 18 meses, residente en el corregimiento de Herrera, que sigue hospitalizada en el Hospital Nicolás Solano. La pequeña ingresó por segunda vez la semana pasada, según detalló la Dra. Lorena Merlo, jefa regional de Epidemiología.

Las investigaciones epidemiológicas siguen en la calle tratando de ubicar el origen del contagio, pues aún no se ha determinado la fuente. Por ahora, ningún familiar de la menor presenta síntomas de la enfermedad, conocida por esa tos fuerte que termina con un silbido agudo que pone a cualquiera en alarma.

En cuanto a vacunación, la niña cuenta con tres dosis de la vacuna hexavalente, pero estaba pendiente de un refuerzo que debió aplicarse en noviembre.

La Dra. Merlo también recordó que desde 2019 no se reportaban casos de tosferina en Panamá Oeste, por lo que la aparición de dos casos en un solo día tiene a las autoridades reforzando la vigilancia en toda la provincia.