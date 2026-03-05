Nacional - 05/3/26 - 10:19 AM

Construcciones irregulares en Colón preocupan a residentes de áreas revertidas

En el área se llevan a cabo construcciones en residencias usando la servidumbre

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica

Autoridades y residentes de comunidades de las áreas revertidas de Colón sostuvieron una reunión de trabajo en la Junta Comunal de Cristóbal, para abordar temas relacionados con construcciones irregulares en las áreas residenciales.

Durante la reunión se planteó la necesidad de controlar la gran cantidad de construcciones que se están realizando en estas comunidades, algunas de ellas presuntamente de manera irregular o fraudulenta.

En algunos casos, los dueños de casas llevan a cabo ampliaciones en sus propiedades, sobrepasando el límite permitido por las autoridades municipales.

Las autoridades y los residentes precisan que se ha denunciado la utilización de la servidumbre pública y hasta las veredas para construir anexos en las residencias sin los debidos permisos de construcción.

Estas adecuaciones las personas las llevan a cabo con el fin de alquilar las partes que han sido agregadas en las propiedades.

Estas construcciones irregulares se pueden observar en comunidades como La Feria y otras zonas de Cristóbal Este.

Se informó que próximamente se realizará otro encuentro en el que participarán otras comunidades y diferentes ministerios, con el objetivo de abordar el tema de los alquileres desorganizados que se están dando en algunos sectores.

En esta reunión participaron la vicegobernadora de Colón, Marysin Cedeño; el representante del corregimiento de Cristóbal, Ricardo Cerrud; personal del Departamento de Ingeniería Municipal de la Alcaldía y del IDAAN, junto a residentes de las comunidades de La Cresta, Margarita y Espinar.

