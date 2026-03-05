Santanach queda al mando del Idaan tras salida de Rutilio

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) tiene nuevo jefe interino. El presidente José Raúl Mulino anunció que Luis Santanach asumirá como director encargado, luego de la renuncia del ingeniero Rutilio Villarreal, confirmada esta semana.

Mulino explicó que Santanach, quien era subdirector ejecutivo del Idaan, quedará al frente de la institución de manera temporal, mientras se cumple el proceso para nombrar al nuevo director en propiedad.

Ese nombramiento deberá pasar por la Junta Directiva del Idaan y luego por la ratificación de la Asamblea Nacional.

El funcionario conoce el manejo de plantas potabilizadoras y acumuló experiencia durante su paso por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El presidente en su conferencia semanal también adelantó que el Ejecutivo colocará una figura de enlace para vigilar y coordinar lo que ocurre dentro del Idaan

Según dijo, esa persona funcionará como unos “ojos del Ejecutivo” dentro de la entidad para seguir de cerca las decisiones y proyectos.

Mulino reconoció que la crisis del agua no es nueva. Señaló que los problemas vienen de décadas de falta de planificación y organización, agravadas por el crecimiento de la población en distintas zonas del país.