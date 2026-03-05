Nacional - 05/3/26 - 09:53 AM

Santanach queda al mando del Idaan tras salida de Rutilio

El presidente crea una figura nueva entre el Ejecutivo y la institución para seguir de cerca los proyectos.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) tiene nuevo jefe interino. El presidente José Raúl Mulino anunció que Luis Santanach asumirá como director encargado, luego de la renuncia del ingeniero Rutilio Villarreal, confirmada esta semana.

Mulino explicó que Santanach, quien era subdirector ejecutivo del Idaan, quedará al frente de la institución de manera temporal, mientras se cumple el proceso para nombrar al nuevo director en propiedad. 

Ese nombramiento deberá pasar por la Junta Directiva del Idaan y luego por la ratificación de la Asamblea Nacional.

El funcionario conoce el manejo de plantas potabilizadoras y acumuló experiencia durante su paso por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El presidente en su conferencia semanal  también adelantó que el Ejecutivo colocará una figura de enlace para vigilar y coordinar lo que ocurre dentro del Idaan

 Según dijo, esa persona funcionará como unos “ojos del Ejecutivo” dentro de la entidad para seguir de cerca las decisiones y proyectos.

Te puede interesar

Construcciones irregulares en Colón preocupan a residentes de áreas revertidas

Construcciones irregulares en Colón preocupan a residentes de áreas revertidas

 Marzo 05, 2026
Mulino descarta subsidio de la gasolina por crisis en Medio Oriente

Mulino descarta subsidio de la gasolina por crisis en Medio Oriente

Marzo 05, 2026
Santanach queda al mando del Idaan tras salida de Rutilio

Santanach queda al mando del Idaan tras salida de Rutilio

Marzo 05, 2026
Estudiante baleado en Colón lucha por su vida

Estudiante baleado en Colón lucha por su vida

 Marzo 05, 2026
Presidente nombra a Andrea Vega nueva directora de SENNIAF

Presidente nombra a Andrea Vega nueva directora de SENNIAF

 Marzo 05, 2026

Mulino reconoció que la crisis del agua no es nueva. Señaló que los problemas vienen de décadas de falta de planificación y organización, agravadas por el crecimiento de la población en distintas zonas del país.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle

¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle