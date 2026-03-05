Nacional - 05/3/26 - 10:16 AM

Mulino descarta subsidio de la gasolina por crisis en Medio Oriente

El Estado no tiene margen de maniobra para intervenir nuevamente en el costo de los hidrocarburos", djo

 

Por: Redacción/ Crítica -

El presidente José Raúl Mulino dijo hoy que su administración no contempla reactivar el subsidio al combustible, incluso si el conflicto en Medio Oriente dispara los precios a niveles críticos. 

"El Estado no tiene margen de maniobra para intervenir nuevamente en el costo de los hidrocarburos", djo el mandatario en su habitual conferencia de los jueves.

Durante su intervención, Mulino señaló que Panamá deberá ajustarse a las fluctuaciones de la oferta y la demanda mundial.

 Según el jefe del Ejecutivo, la experiencia previa con los subsidios dejó cicatrices profundas en las finanzas públicas, complicando el manejo del presupuesto nacional.

"No vemos espacio para aplicar subsidios otra vez; esa no es la ruta de esta administración", afirmó el mandatario, dejando claro que el país debe prepararse para un escenario de precios reales.

El impacto global en la bomba

La postura oficial es que el valor de la gasolina en las estaciones de servicio panameñas se moverá estrictamente bajo las reglas del mercado global.

Como único matiz estratégico, el presidente mencionó que la crisis en las rutas marítimas internacionales podría derivar en un incremento del tránsito de buques de gas natural licuado por el Canal de Panamá. Sin embargo, enfatizó que este posible beneficio logístico es todavía incierto y no cambia la decisión de eliminar las ayudas estatales al combustible.
 

