Panamá hará visita consular el viernes a los panameños detenidos en Cuba

El Gobierno de Panamá informó este jueves que tiene previsto realizar una visita consular el viernes a los diez panameños arrestados en Cuba, acusados de propaganda contra el Gobierno de la isla, un delito que se pena con hasta 8 años de cárcel.

"Nosotros hemos garantizado la asistencia consular, hemos pedido ver a los panameños. Hoy en la mañana hablé con el embajador Edwin Pitty y me ha comunicado que mañana va a ver a los panameños", afirmó el canciller Javier Martínez-Acha, durante la rueda de prensa semanal del mandatario José Raúl Mulino.

Martínez-Acha subrayó que desde que tuvieron conocimiento del arresto, el embajador Pitty acudió a las autoridades cubanas para solicitar detalles de lo sucedido, quienes le aportaron "la información que se conocía que diez panameños habían pintado consignas en contra del régimen cubano", aunque aclaró que el total de connacionales implicados en un principio eran 20, pero 10 pudieron salir antes del país.

El canciller aseguró además que la conversación posterior que mantuvo con su homólogo cubano se realizó "en unos términos muy amigables", y éste le dio garantías de que todos los panameños están siendo tratados bien, que van a tener acceso a asistencia legal dentro de la República de Cuba y que, si el país lo desea, podría tener asesores exteriores, siempre y cuando ellos lo aprueben.

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó el lunes pasado del arresto de los diez panameños, acusados de supuestamente realizar pintadas críticas contra el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana.

Según la acusación, las pintadas estaban fechadas con el 28 de febrero y contenían frases como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer", en referencia al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y su embajador en Cuba.

El Minint indicó que los arrestados fueron captados en Panamá, donde residen todos, para confeccionar letreros con contenido subversivo contra el orden constitucional, y que iban a cobrar entre 1,000 y 1,500 dólares cada uno al regresar a su país.