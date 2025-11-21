Nacional - 21/11/25 - 12:00 AM

Construirán nuevo edificio de atención ambulatoria en el HST

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció la construcción de un nuevo edificio de atención ambulatoria y servicios complementarios en el Hospital Santo Tomás.

Con esta obra se busca reducir la mora quirúrgica en varias especialidades, acortar el tiempo de hospitalización y expandir los servicios.

Boyd Galindo manifestó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó 47 millones de balboas para esta obra en el presupuesto de 2026.

El nuevo edificio, que se construirá en los terrenos donde se ubican las antiguas instalaciones del Instituto Oncológico Nacional.

La obra, que se espera sea licitada en los primeros meses de 2026, se construirá sobre un terreno de 34,440 metros cuadrados y tendrá un costo total de $53,252,160.00.

