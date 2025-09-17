Nacional - 17/9/25 - 12:00 AM

Contraloría refrendó financiamiento de la Línea 3 del Metro

Por: Redacción Crítica -

La Contraloría General de la República informó ayer que el contralor, Anel Flores, refrendó el financiamiento de la Línea 3 del Metro de Panamá.

“Este refrendo representa un hito trascendental para la nación, al garantizar la continuidad de una de las obras de infraestructura más relevantes para la movilidad y el desarrollo económico del país”, destacó la nota de prensa de la entidad.

De acuerdo con la Contraloría, el proceso requirió un esfuerzo extraordinario por parte de las distintas direcciones técnicas y administrativas, culminando con la aprobación final del contralor en altas horas de la noche del 15 de septiembre.

Actualmente, la Línea 3 presenta un avance general del 78%. Una vez concluida, conectará la Ciudad de Panamá con la región de Panamá Oeste, beneficiando a más de 500,000 habitantes. El proyecto está a cargo del consorcio HPH Joint Venture.

