Control de fronteras, clave contra el crimen en cumbre regional

El fortalecimiento del control de fronteras frente al crimen organizado transnacional fue uno de los puntos centrales abordados durante el Doral Summit, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en un comunicado.

De acuerdo con la Cancillería, representantes gubernamentales y líderes regionales sostuvieron un diálogo sobre los principales desafíos que enfrenta el hemisferio occidental, destacando la necesidad de reforzar la vigilancia fronteriza como primera línea de defensa ante redes criminales.

Durante las sesiones también se planteó que la seguridad regional exige acciones coordinadas entre los Estados, incluyendo cooperación en seguridad, intercambio de inteligencia, innovación tecnológica y mecanismos de disuasión para enfrentar organizaciones vinculadas al narcotráfico y carteles que operan a escala continental.

El comunicado señala además que el crimen transnacional representa una amenaza para la seguridad ciudadana, las instituciones democráticas y el desarrollo económico de los países del hemisferio.

En ese contexto, Estados Unidos reiteró su disposición de apoyar a países aliados con recursos y capacidades de seguridad para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada.

La delegación panameña destacó la importancia de estos espacios de diálogo y cooperación, mientras que durante el encuentro también se abordó el contexto internacional actual y los eventos diplomáticos previstos para 2026, entre ellos la Asamblea General de la OEA y la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.