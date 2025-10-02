Controversia por restricción de horario en desfiles patrios

Como un balde de agua fría cayó entre autoridades locales y residentes la decisión de la Comisión de Festejos Patrios del distrito de Colón, que estableció que los desfiles en las distintas comunidades colonenses deberán concluir a más tardar a las 9:00 p.m. durante el mes de noviembre.

La medida ha generado fuertes reacciones entre representantes de corregimientos y organizadores de desfiles, quienes consideran que esta restricción atenta contra una tradición profundamente arraigada en la provincia.

Diana Pájaro, representante del corregimiento de Sabanitas, expresó su molestia, señalando que el año pasado no se reportaron incidentes policiales durante las festividades en su área. "Eso es imposible, señores, porque la gente espera ver a las bandas independientes. Si en el interior del país los desfiles duran hasta la madrugada, ¿por qué en Sabanitas no?", cuestionó.

Por su parte, Gabriel Ávila, representante del corregimiento de San Juan, recordó que los desfiles no solo son actos para honrar la patria, sino que también representan una fuente importante de ingresos económicos para los residentes. "En nuestro caso hemos realizado hasta cuatro desfiles, y adelantamos que continuaremos organizándolos en nuestras comunidades", afirmó.

Carlos Daley, representante del corregimiento de Cativá, fue más tajante en su postura. "No vamos a permitir que nadie imponga condiciones sobre nuestras festividades patrias. No puede ser que a Colón se le limite el horario, mientras en otras provincias los desfiles se extienden hasta las 4:00 a.m.", dijo con firmeza.

Se espera que este viernes la Comisión de Festejos Patrios se reúna nuevamente para revisar no solo el tema del horario, sino también la ruta del desfile en la ciudad de Colón. A la reunión asistirán representantes de los organismos de seguridad y miembros de la Junta Técnica de Colón.

Los colonenses, especialmente en corregimientos como Cativá, San Juan, Sabanitas, Puerto Pilón y otras comunidades, mantienen la esperanza de poder disfrutar de los tradicionales desfiles nocturnos y la participación de las esperadas bandas independientes.