Controversia por ‘Villas Navideñas’ en la escuela La Primavera

Daisy Ríos, directora de la Escuela Bilingüe La Primavera, ubicada en la ciudad de David, calificó como infundadas y falsas las denuncias que circularon en redes sociales sobre el proyecto "Villas Navideñas Folclóricas", una actividad sociocultural y educativa que involucrará a los 800 estudiantes del centro educativo, así como a sus padres, docentes y personal administrativo. La actividad está programada para el próximo 18 de diciembre.

El origen de la controversia fue una denuncia presentada por un grupo de padres de familia, quienes expresaron su preocupación por los gastos que implicaría la actividad y su supuesta relación con las notas del tercer trimestre escolar. Sin embargo, la directora aclaró que estos rumores son incorrectos.

Ríos explicó que el proyecto tiene como objetivo la creación de un rancho de paja adornado con elementos navideños folclóricos, y que los estudiantes deberán sustentar temas relacionados con las materias básicas: español, inglés, matemáticas y ciencias. La presentación será en español e inglés, buscando integrar el aprendizaje con la cultura. La actividad será una forma de evaluar las competencias adquiridas durante el año escolar.



Además, la directora señaló que, como parte de la iniciativa, se solicitó a los padres de familia la colaboración con un plato de comida, con el fin de fomentar la convivencia y permitirles ser testigos del desarrollo académico y social de sus hijos. La propuesta busca, principalmente, fortalecer los lazos familiares y escolares, y ofrecer un espacio para que los padres puedan certificar las habilidades y el aprendizaje de los estudiantes.

El proyecto fue aprobado por el cuerpo docente de la escuela, aunque Ríos anunció que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con los padres de la escuela primaria para explicar detalladamente en qué consiste la actividad y recoger sus opiniones, con el fin de determinar si se mantiene o se ajusta según sus inquietudes.

Aclaró que este proyecto será una nota más del tercer trimestre.

La directora, con 18 años de experiencia en la dirección del plantel, expresó su confianza en que los padres de familia aceptarán la propuesta, la cual está orientada a la integración de la comunidad educativa, el aprendizaje y la cultura.



A pesar de las denuncias, Ríos enfatizó que se respetará la decisión final de los padres, pero lamentó que un proyecto educativo y cultural haya sido empañado por información falsa, y señaló que las denuncias no estaban firmadas por responsables concretos.

La directora concluyó que este tipo de iniciativas buscan siempre el bienestar de los estudiantes y fortalecer los lazos entre la escuela y las familias, y aseguró que la actividad no tendrá ningún impacto negativo en el desempeño académico de los estudiantes.