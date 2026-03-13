Convocan a ciudadanos interesados en ser Defensor del Pueblo para el período 2026-2031

La Asamblea Nacional de Panamá abrió la convocatoria para que ciudadanos interesados se postulen al cargo de Defensor o Defensora del Pueblo para el período 2026-2031.

El llamado fue realizado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho Castro, que será la encargada de recibir y evaluar las postulaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 130 de la Constitución Política y presentar documentos como carta de postulación, certificado de nacimiento expedido por el Tribunal Electoral, copia autenticada de la cédula de identidad, certificación de estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, antecedentes penales, hoja de vida y una declaración notarial bajo juramento de que no están incursos en las limitaciones legales para el cargo.

Las postulaciones se recibirán los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., en la sede de la Comisión ubicada en el sexto piso del edificio principal de la Asamblea.

La persona escogida por el Legislativo encabezará la Defensoría del Pueblo de Panamá durante el próximo quinquenio.