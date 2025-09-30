Copa Airlines asciende a 46 nuevos capitanes en Panamá

Copa Airlines fortalece su equipo de pilotos con el ascenso de 46 oficiales al rango de capitán, un movimiento que refuerza la operación de su flota Boeing 737 y refleja su apuesta por el talento local.

Entre los ascendidos, 12 son egresados de ALAS, la Academia de Pilotos de la aerolínea, un programa que forma profesionales altamente calificados para la industria de la aviación.

Además, el 15% de los nuevos capitanes son mujeres, superando la representación femenina actual del 12% en la plantilla de pilotos, uno de los porcentajes más altos en la región.

Bolívar Domínguez, vicepresidente de Operaciones de Vuelo, destacó que “formar capitanes es preparar líderes capaces de tomar decisiones críticas y representar nuestros valores en cada vuelo”.

El proceso de ascenso incluye formación teórica, entrenamiento en simulador, vuelos supervisados y evaluaciones de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC).

Con esta promoción, Copa Airlines consolida su estructura operativa para acompañar la expansión de rutas en el continente y proyecta integrar más de 670 nuevos pilotos en los próximos cinco años. Actualmente, la aerolínea cuenta con más de 1,400 pilotos, con la mira puesta en mantener altos estándares de seguridad y puntualidad.



