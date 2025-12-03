Nacional - 03/12/25 - 10:13 PM

Copa Airlines suspende de manera temporal los vuelos a Venezuela

 

Por: Redacción / EFE -

La panameña Copa Airlines anunció este miércoles que suspende de manera temporal sus vuelos desde y hacia Caracas "debido a intermitencias en una de las señales de navegación", un anuncio que se produce después de que muchas aerolíneas decidieran dejar de volar a Venezuela tras advertir el presidente estadounidense, Donald Trump, que el espacio aéreo sobre el país debe considerarse "cerrado en su totalidad".

"Copa Airlines informa que, debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy —situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional— hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025", informó la aerolínea en un breve comunicado. 

Te puede interesar

Copa Airlines suspende de manera temporal los vuelos a Venezuela

Copa Airlines suspende de manera temporal los vuelos a Venezuela

 Diciembre 03, 2025
¡Por fin, Chitré respira! Abren mañana el viaducto del intercambiador

¡Por fin, Chitré respira! Abren mañana el viaducto del intercambiador

 Diciembre 03, 2025
Panamá se saborea triunfo: 6 estaurantes entre los mejores de Latinoamérica

Panamá se saborea triunfo: 6 estaurantes entre los mejores de Latinoamérica

 Diciembre 03, 2025
Licitan compra de medicamentos por $91.9 millones

Licitan compra de medicamentos por $91.9 millones

 Diciembre 03, 2025
Alcaldía anuncia descuento del 10% en pagos anuales de negocios y publicidad

Alcaldía anuncia descuento del 10% en pagos anuales de negocios y publicidad

Diciembre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años