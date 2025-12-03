¡Copa Airlines suspende temporalmente vuelos hacia y desde Caracas!

Copa Airlines informó que los vuelos desde y hacia Caracas serán suspendidos de manera temporal el jueves 4 y viernes 5 de diciembre.

La medida preventiva se tomó debido a intermitencias en las señales de navegación de las aeronaves, reportadas por los pilotos durante el día de hoy, situación que no comprometió la seguridad de los vuelos en ningún momento.

La aerolínea mantiene un seguimiento constante de la situación y adelantó que actualizará la información en las próximas 24 horas.

Para los pasajeros afectados, Copa Airlines ofrece alternativas para minimizar los inconvenientes: