Copa IGA 2025: gimnasia artística brilla en Panamá hoy

a Copa IGA 2025 ya se vive en el Salón Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, reuniendo a más de 1,000 atletas de 42 clubes de 10 países de América Latina y el Caribe.

Este evento internacional de gimnasia artística comenzó el 2 de octubre y se extenderá hasta el 5, ofreciendo cuatro días de competencias llenas de técnica, fuerza y precisión.

Aruba, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Ecuador, El Salvador, Perú, Panamá y República Dominicana están representados por gimnastas de clubes deportivos que buscan demostrar su talento, disciplina y pasión por este exigente deporte.

El evento cuenta con el aval oficial de la Federación Panameña de Gimnasia, que respalda su seriedad, organización y compromiso con el desarrollo técnico de la disciplina en la región. Las competencias son evaluadas por jueces internacionales de Aruba, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Panamá, garantizando estándares de alta calidad y transparencia.

La Copa IGA se consolida como una vitrina deportiva clave para el desarrollo de la gimnasia artística en la región, promoviendo el intercambio cultural, fortaleciendo los lazos entre academias y proyectando a jóvenes atletas en el circuito internacional.

Durante los próximos días, el público disfrutará de rutinas llenas de técnica, fuerza, gracia y precisión en múltiples categorías, desde niveles de iniciación hasta niveles avanzados.

Además de las competencias, el evento ofrece zonas interactivas, áreas de comida, venta de artículos deportivos y actividades para toda la familia, creando un ambiente festivo y acogedor.

Panamá abre sus puertas a lo mejor de la gimnasia artística de la región.



Este encuentro internacional celebra los valores de trabajo en equipo, perseverancia y superación personal que la gimnasia artística promueve en cada atleta.