Nacional - 04/1/26 - 04:30 PM

¡Copa vuelve a volar a Maracaibo!

Copa pide estar atentos a sus canales oficiales antes de salir de casa, para confirmar horarios y detalles.

 

Por: Redacción / Crítica -

Copa Airlines anunció que retoma sus vuelos hacia y desde Maracaibo, Venezuela, desde este lunes 5 de enero. La noticia llegó como alivio para quienes tenían familiares, trabajo o planes frenados por las cancelaciones.

La aerolínea dijo que quienes se vieron afectados pueden cambiar la fecha de su vuelo o incluso el origen o destino dentro de la misma región sin pagar de más. Nadie se queda colgado.

Copa pide estar atentos a sus canales oficiales antes de salir de casa, para confirmar horarios y detalles. La seguridad y la comodidad de los pasajeros siguen siendo prioridad.

Para muchos, este reinicio no es solo un vuelo más: es poder reencontrarse con la familia, hacer negocios o retomar planes que estaban en pausa. Maracaibo y Panamá vuelven a estar más cerca.

