Corte frena el pase automático al Parlacen

La fiesta de las "curules" se terminó. En un fallo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio un rotundo "no" a la forma en que se elegían a los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un mecanismo que los ligaba cómodamente a los votos de los candidatos presidenciales. ¡A buscar sus propios votos en las urnas se ha dicho!

La decisión del máximo tribunal declara inconstitucional parte de la fórmula del Código Electoral que permitía la elección de estos 20 diputados a través de una "lista cerrada nacional" y que dependía directamente del arrastre de la boleta presidencial. Esto quiere decir que figuras, a menudo "escogidas" por las cúpulas partidistas, ya no podrán llegar al Parlacen con el "pase automático".

Cambio de Reglas: A Votar Como en la Asamblea

La CSJ establece que: si los diputados del Parlacen tienen las mismas prerrogativas que los de la Asamblea Nacional, deben elegirse bajo el mismo sistema. Con esto, la Corte busca garantizar principios como la representación proporcional y el voto directo, que se veían vulnerados al supeditar la elección al resultado presidencial.

La Corte anuló frases de los artículos 513 y 515 del Código Electoral. El mensaje es uno solo: si quieren ir a la sede de Guatemala, tendrán que buscar el respaldo directo del pueblo.

El fallo, impulsado por el ciudadano Álvaro Hernández Zambrano, redefine el panorama para las elecciones de 2029. El Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional quedan obligados a reformar la normativa para ajustarse a los mandatos constitucionales.

La magistrada María Cristina Chen Stanziola salvó su voto, pero la mayoría habló fuerte y claro. La necesidad de un voto directo para el foro regional, un reclamo constante de la sociedad civil, se convierte en un hecho.