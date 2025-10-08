Crueldad sin rostro: Hombre abandona perrita en veterinaria y huye

Un nuevo caso de cruelda animal ha generado indignación en la comunidad. Un hombre abandonó sin remordimiento a una perrita encadenada frente a la puerta de una clínica veterinaria, ubicada en el corregimiento de Parque Lefevre.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar. En las imágenes se observa cómo el sujeto, que ocultaba su rostro con una mascarilla, dejó al animal amarrado y luego se retiró en un automóvil blanco, como si nada hubiera ocurrido.

Tras el abandono, miembros de la organización de rescate animal MOCA acudieron al lugar y se hicieron cargo de la perrita, a quien llamaron "Pandora". El animal fue evaluado por un veterinario y se encuentra en buen estado de salud. Según los rescatistas, Pandora tiene un temperamento cariñoso y actualmente están gestionando su adopción para encontrarle un hogar seguro.

En Panamá, la ley contempla penas de hasta cuatro años de prisión para quienes causen la muerte o lesiones graves a un animal. También faculta a los jueces de paz para imponer sanciones administrativas en casos de maltrato. No obstante, expertos y activistas señalan que estas medidas siguen siendo insuficientes y que la legislación necesita ser fortalecida para combatir de forma más eficaz el maltrato y abandono animal.

