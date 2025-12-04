CSS inaugura cuarto de urgencias en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero

La Caja de Seguro Social (CSS) informó la apertura del cuarto de urgencias en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

El servicio está operativo desde las 6:00 a.m. de este jueves, 4 de diciembre de 2025, y garantizará atención médica las 24 horas del día, todos los días del año, para la población de la región.

Según la CSS, el nuevo cuarto de urgencias está diseñado para ofrecer una atención integral y de alta capacidad, contando con:

22 camas de observación

12 cunas para recién nacidos

6 camas en el área de choque y trauma

8 camas para trauma leve

8 camas de aislamiento

Todo esto acompañado de equipos modernos como ultrasonido, electrocardiógrafos y monitores, entre otros.

Se estima que la nueva instalación puede atender un promedio de 11,700 pacientes al mes.

Los colonenses esperan que el personal y la calidad de la atención médica se vean mejorados de manera sustancial, beneficiando directamente a la población de Colón.