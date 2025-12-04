Nacional - 04/12/25 - 08:11 AM

CSS inaugura cuarto de urgencias en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero

El servicio está operativo desde las 6:00 a.m. de este jueves, 4 de diciembre de 2025, y garantizará atención médica las 24 horas del día,

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

La Caja de Seguro Social (CSS) informó la apertura del cuarto de urgencias en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

El servicio está operativo desde las 6:00 a.m. de este jueves, 4 de diciembre de 2025, y garantizará atención médica las 24 horas del día, todos los días del año, para la población de la región.

Según la CSS, el nuevo cuarto de urgencias está diseñado para ofrecer una atención integral y de alta capacidad, contando con:

  • 22 camas de observación
  • 12 cunas para recién nacidos
  • 6 camas en el área de choque y trauma
  • 8 camas para trauma leve
  • 8 camas de aislamiento

Todo esto acompañado de equipos modernos como ultrasonido, electrocardiógrafos y monitores, entre otros.

Se estima que la nueva instalación puede atender un promedio de 11,700 pacientes al mes.

Los colonenses esperan que el personal y la calidad de la atención médica se vean mejorados de manera sustancial, beneficiando directamente a la población de Colón.

Te puede interesar

Más de $52 millones perdidos en auxilios; hoy entregarán 2,860 auditorías

Más de $52 millones perdidos en auxilios; hoy entregarán 2,860 auditorías

 Diciembre 04, 2025
Mulino: nuevo Oncológico, dormitorios en UTP y modernización de biblioteca

Mulino: nuevo Oncológico, dormitorios en UTP y modernización de biblioteca

 Diciembre 04, 2025
Nuevo Instituto Oncológico Nacional tendrá 9 niveles y atención de primera

Nuevo Instituto Oncológico Nacional tendrá 9 niveles y atención de primera

 Diciembre 04, 2025
CSS inaugura cuarto de urgencias en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero

CSS inaugura cuarto de urgencias en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero

 Diciembre 04, 2025
Jorge Rivera, nuevo rector de la USMA: un rumbo fresco para educación católica

Jorge Rivera, nuevo rector de la USMA: un rumbo fresco para educación católica

 Diciembre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí