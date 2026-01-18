Nacional - 18/1/26 - 08:04 AM

Cultura Congo: Colón se prepara para la celebración del 'Tempe de Soto'

Esta celebración marca el inicio de la temporada congo que va desde el 20 de enero y culmina con el miércoles de cenizas.

 

La provincia de Colón será escenario este martes 20 de enero, a partir de las 2:00 de la tarde, del inicio de la celebración del "Tempe de Soto", una manifestación ancestral de la cultura congo, que incluirá el despliegue de la bandera congo en el edificio de la gobernación de Colón.

La actividad es promovida por la Fundación GURUBATA, como parte de sus esfuerzos por rescatar, preservar y visibilizar las expresiones culturales afrocolonenses que forman parte del patrimonio histórico y espiritual del pueblo Congo.

El "Tempe de Soto" representa un acto simbólico de resistencia, memoria y afirmación de la identidad, heredado de los ancestros africanos y transmitido de generación en generación en las comunidades de la costa caribeña de Colón.

Durante este tiempo, las comunidades colonenses se llenan de música, danza, rituales y representaciones que celebran la lucha por la libertad y la rica herencia cultural de ancestros provenientes del África.

El despliegue de la bandera congo reafirma el orgullo, la lucha y la libertad que caracterizan esta tradición reconocida a nivel nacional e internacional.

Estos palenques se colocan en varias comunidades de las costas de Colón, en los que se busca transferir conocimiento sobre la cultura congo a las nuevas generaciones.

