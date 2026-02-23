Defensa del caso Odebrecht pedirá excluir testimonios e informes no controvertidos

Este lunes la audiencia ordinaria del caso Odebrecht entra en la fase de alegatos, en la que tanto la parte acusadora como la defensa expondrán sus argumentos ante la jueza Baloisa Marquínez para sustentar la culpabilidad o inocencia de los acusados por presunto blanqueo de capitales.

No obstante, durante la fase de práctica de pruebas se registró la incomparecencia de testigos y peritos considerados claves, situación que, según la defensa, debilitó la teoría del Ministerio Público. La fiscalía sostiene que cuenta con documentos y reportes financieros suficientes para demostrar los hechos imputados; sin embargo, los abogados cuestionan que algunos de esos informes fueron elaborados por personas que —según alegan— no poseen la idoneidad profesional requerida.

El abogado Roniel Ortiz manifestó que, en respeto al debido proceso y al principio de contradicción, la jueza Marquínez debería restar valor probatorio a documentos, declaraciones o informes provenientes de testigos o peritos que no comparecieron al juicio o no fueron ubicados por el ente acusador.

A juicio de Ortiz, aunque la jueza no tiene facultad para ordenar la conducción de quienes desatendieron la citación, la fiscalía debió agotar los mecanismos necesarios para asegurar su comparecencia.

El jurista considera que esta situación obligará a la jueza a valorar el caudal probatorio bajo el criterio de la sana crítica, ponderando las pruebas presentadas antes de emitir su decisión. “Yo quiero saber en qué pata se van a parar (los fiscales) para decir lo que sustentaban en un principio”, expresó.

Por su parte, el abogado Alfredo Vallarino, integrante del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, señaló que solicitarán que no se valoren testimonios que no pudieron ser sometidos al contradictorio. De lo contrario, no descartan interponer amparos de garantías, demandas de inconstitucionalidad u otras acciones legales. “Existen muchas herramientas para la defensa en otras instancias”, afirmó.

Arrancan los alegatos

El pasado viernes 13 de febrero, la jueza dio por finalizada la fase de pruebas periciales y testimoniales ante la inasistencia de la testigo de cargo, Damaris Rodríguez Araúz, exfuncionaria de la División de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial y autora de dos reportes utilizados por el perito Antonio Him para elaborar un informe pericial sobre el caso.

La etapa de alegatos arrancará con las argumentaciones de la representación del Ministerio Público. La fiscal Ruth Morcillo aseguró que se efectuaron los ajustes correspondientes para que su ponencia vaya acorde al horario de las jornadas programadas por el Tribunal a fin de que el juicio no se extienda por más tiempo.

“Se han hecho los ajustes para que nuestros alegatos vayan de manera fluida y sean lo más cortos que se pueda y este caso amerite”, puntualizó.