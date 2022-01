Denuncia criminal contra contralor Gerardo Solís [Video]

Panamá- El Movimiento Proyecto 2000 de Arraiján presentó hoy, viernes, ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia criminal contra el contralor general de la República, Gerardo Solís, por la supuesta omisión de sus funciones de fiscalización, lo que provocó "un despilfarro millonario de los fondos públicos en el país".

El abogado Abdiel González, en representación de la agrupación, explicó que con relación a las declaraciones de la vicealcaldesa del distrito de Arraiján de la provincia de Panamá Oeste, en donde señaló no recibir gastos de movilización, sin embargo, alegan que el informe financiero del municipio sí lo refleja.



Detalló que en el Municipio de Arraiján, en los últimos dos años se han consumido por el orden de un millón de dólares en supuestos gasto de movilización, pero ante este escenario el Contralor se hizo de la vista gorda, omitiendo su responsabilidad conforme a la ley de sus funciones, omitiendo fiscalizar".



El jurista indicó que el contralor Gerardo Solís debió haber solicitado facturas de estos gastos de 5 mil dólares mensuales al ser fondos públicos los que se están utilizando.



González también exigió que se debe realizar una investigación de oficio tras las declaraciones del alcalde de Colón, Alex Lee, emitidas ayer, donde manifestó que los gastos de movilización de los burgomaestres no constituyen salario, sino que son fondos que se usan para recorrer las comunidades. Lee aseguró que alcalde que no camina y no visita las comunidades, no logran reelegirse... "Alcalde que no camina, representante que no camina queda perdiendo con su corregimiento”.

Orden revisión de salarios

Por su parte, el contralor Gerardo Solís hace unos días instruyó a la Dirección de Fiscalización de la Contraloría a revisar los salarios, gastos de representación, movilización y dietas de los alcaldes y representantes de corregimiento.

