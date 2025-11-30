Denuncian mafia que quema llantas y cobra por botar basura en Playa Chiquita

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, encendió las alarmas y aseguró que “una mafia” controla los cobros por el depósito de desechos y la quema de neumáticos en Playa Chiquita, corregimiento de Playa Leona, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Según recordó, en mayo de 2024 el Ministerio de Ambiente ya había presentado una denuncia ante el Ministerio Público, pero las investigaciones vienen caminando desde 2023.

La quema de llantas, dijo, se hace para sacar el alambre de acero que llevan por dentro, un negocio sucio que está dejando humo, peste y contaminación sobre las barriadas cercanas.

Navarro explicó que ya pidió al Municipio de La Chorrera y a la Junta Comunal de Playa Leona el cierre definitivo de la zona para frenar este daño ambiental. También pidió que se multen a los comerciantes que llevan neumáticos a ese punto, porque son parte del problema.

El ministro no se guardó nada y calificó esta práctica como una “canallada”, asegurando que quienes trasladan basura y llantas a Playa Chiquita son “criminales” que están destruyendo la comunidad.

Recordó que este caso se parece mucho a lo ocurrido en Escudo de Veraguas-Degó, donde también habían convertido la zona en un basurero a cielo abierto. Aquí, aseguró, no se quedarán de brazos cruzados y buscarán un trabajo conjunto con las autoridades locales para cerrar los accesos usados para botar desechos y quemar llantas.