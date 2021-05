Denuncian que un libro de religión para niños incluye contenido sexual

Indignación total han expesado varios padres de familia así como educadores, esto al revisar un libro de religión llamado "Valores vitales con Jesús", y en su interior encontrar contenido que trata temas sexuales, además, que el mismo está avalado por el Ministerio de Educación para estudiantes de quinto grado.

El descubrimiento de esto se dio luego que varios profesores que revisaban el contenido para impartir sus clases normalmente, notaran una pregunta con una temática que no tiene nada que ver con lo que dice el libro.

"¿Hay personas que no son prosti..tas?/os, pero 'venden' su cuerpo, teniendo relaciones sexuales para obtener algo más que dinero. ¿Por qué otras cosas 'venden' el cuerpo", era la pregunta que se podía leer.

Armando Espinosa, docente y vocero de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), expresó su molestia al saber que esto lo entregó el Meduca a todos los estudiantes de Panamá y nadie haya visto semejante pregunta.

"Esto es una falta de respeto para los padres de familia, educadores y la comunidad en general. Cómo es posible que el Ministerio de Educación haya avalado este tipo de material para niños. Alguien revisó ese libro de la editorial Proyecto Jesús para los Niños. Cuál es el parámetro establecido por la ministra y toda la entidad. Algo así pasa y normal, eso no me parece. Se nota que no hay ningún control", detalló.

Respecto a la situación, una representante de la editorial le dejó un mensaje en su publicación sobre lo sucedido.

"Buenas noches. Les escribo en nombre del Proyecto Jesús para los Niños. En primera instancia quisiéramos ofrecerle una disculpa por ofenderles con el material de Quinto Grado del Proyecto Jesús para los Niños. Nuestra intensión nunca ha sido promover cosas impropias para los niños, por el contrario, promovemos valores y la mejor convivencia entre las personas. Revisando la redacción de la pregunta nos parece que se presta a confusión, por lo que vamos a reeditar el material para que no se repita la situación. Además, comentarles que el libro de los niños viene acompañada de una guía para el profesor que comparto a continuación donde se recalca el valor de la pureza. De verdad, nos sentimos muy apenados por esta situación y les ofrecemos las disculpas. Saludos", dijo.

A pesar de esto, muchos padres de familia le exigen al Ministerio de Educación una respuesta a esta situación y que diga cuáles son los métodos que tienen para avalar los libros que recibirán los estudiantes de Panamá.