Derecho a réplica de Anayansi Turner y Julio Yao Villalaz

En atención a la Ley 22 de 2005 se otorga el derecho a réplica a los catedráticos Anayansi Turner y Julio Yao Villalaz.

Luego de la publicación en el diario Crítica titulada: " EE. UU. restringe visas a panameños por vínculos con Partido Comunista Chino", el 19 de marzo, en la página 2, este medio otorga el derecho a réplica.

Anayansi Turner

La abogada Anayansi Turner afirmó, en primer lugar: "en su noticia se afirma que el gobierno norteamericano nos ha revocado visa de ingreso a Estados Unidos, cuando no contamos con visa vigente ni la hemos solicitado, así como tampoco la embajada de ese país nos ha comunicado oficialmente tal hecho, por lo cual ponemos en duda tal aseveración".

En segundo lugar, Turner indicó: "se asegura que tal restricción se debe a tener vínculos con el Partido Comunista Chino; a “poner en riesgo la soberanía, la libertad de prensa y el sustento de los panameños" con sus opiniones, así como a utilizar mis credenciales profesionales para "promover propaganda extranjera que erosiona la gobernanza transparente y responsable en Panamá", entre otras cosas".

"Al respecto de estas falacias quiero señalar que formo parte orgullosamente de la comunidad chino-panameña que ha venido consolidando la nacionalidad panameña desde hace más de 170 años, así como -desde hace casi 40 años- de la comunidad académica universitaria que ha venido formando profesionalmente a miles de jóvenes panameños, incluyendo periodistas. Asimismo, he contribuido con mis investigaciones y columnas semanales en diarios de la localidad a fortalecer el pensamiento crítico de los panameños".

"Lamento que la noticia aludida se haya hecho eco del más nefasto macartismo y campaña desinformadora, sin confirmar hechos ni contrastar fuentes, abandonando su deber de periodismo serio y veraz. La desaparición de la noticia con respecto a los empresarios "con nexos chinos", en los días sucesivos también desdice de la objetividad de la noticia".

Julio Yao Villalaz

En el documento remitido a la redacción, el profesor Julio Yao Villalaz calificó de inexactas algunas afirmaciones sobre su persona.

"Debo aclarar que jamás he solicitado visa para viajar a EE.UU., por lo cual los comentarios allí vertidos, en los que se me prohíbe la entrada a dicho país, son completamente inaplicables", sostuvo Yao Villalaz.

Aclaró que la única vez que viajó a Estados Unidos ocurrió en mayo de 1970, cuando acompañó al staff del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en los Países Bajos, con una visa solicitada no por él, sino por el gobierno de ese país.

"No soy portavoz no oficial del Partido Comunista de China. Con 100 millones de miembros (2024), el PCCH es el segundo partido más grande del mundo. No tengo ese cargo bajo ninguna circunstancia", mencionó Yao Villalaz.

"Mis opiniones personales que conciernen a China son solo eso, por lo cual rechazo contundentemente tan calumniosa acusación".

"No acepto que mi comprobada independencia intelectual sea cuestionada. No obstante, sí sostengo que China es un ejemplo de civilización para la humanidad".

"Siempre he abogado por la rendición de cuentas como un deber democrático. Por otra parte, la mayoría de los analistas no cuestionan el mal llamado "régimen autoritario".