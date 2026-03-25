Estado casi pierde $90 millones por tierras mal valoradas en el GobierNito

Una decisión que pudo significar un duro golpe a las finanzas públicas encendió las alarmas en el país. La gestión del pasado gobierno del PRD estuvo a punto de hacerle perder al Estado panameño cerca de 90 millones de dólares por el manejo de terrenos contaminados en las Áreas Revertidas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reveló que al asumir encontraron avalúos que fijaban el valor de estas tierras en apenas 26 millones de dólares, cifra que calificó como muy baja.

Explicó que el reducido precio respondía a la contaminación con municiones, resultado de antiguas prácticas militares de Estados Unidos. Sin embargo, no se tomó la iniciativa de sanear los terrenos para aumentar su valor.

La situación obligó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a acudir a la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida que financiara la limpieza de estos polígonos, paso clave para negociar con la Autoridad del Canal de Panamá.

Tras un proceso “largo y arduo”, el valor de las tierras se elevó de 26 millones a 100 millones de dólares. Incluso descontando los costos de saneamiento, el beneficio neto para el Estado asciende a unos 90 millones.

“Nuestra tarea es trabajar por el pueblo panameño y obtener la mayor cantidad de recursos posibles”, aseguró Chapman.

El caso evidencia la falta de visión estratégica en la administración anterior, que estuvo a punto de costarle al país una suma millonaria.