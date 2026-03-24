No hay aumentos de pasajes ni de luz y subsidio al gas se mantiene

El Gobierno anunció hoy que se mantiene sin aumentos del pasaje del Metro y MetroBus, en medio del alza del petróleo por la crisis en Medio Oriente. La medida busca que el panameño no sienta de lleno el impacto en el día a día, mientras se buscan salidas a la situación energética.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que también se mantendrá la tarifa eléctrica estable y el subsidio al gas de 25 libras.

Según dijo, el Gobierno ha venido siguiendo de cerca el mercado energético y, pese a los aumentos, optaron por sostener estos apoyos para evitar más presión económica sobre la población.

Además, se anunció la creación de una comisión de alto nivel que dará seguimiento a la crisis y propondrá medidas para reducir el impacto. En ese grupo estarán varias entidades del Estado, incluyendo ministerios clave y la Contraloría, junto a consultas con organismos como la Secretaría Nacional de Energía, ASEP, Acodeco y la AIG.

Desde el Ejecutivo también se adelantó que habrá acciones para evitar la especulación en alimentos y reducir el impacto en el transporte de carga, además de medidas para contener el costo de los fertilizantes. Se reconoció que el Estado tendrá que mover recursos para sostener estos subsidios y evitar que suban los pasajes.

Para este miércoles se tiene prevista una reunión con gremios del transporte colectivo y selectivo. La idea es escuchar sus planteamientos y sumarlos al plan que se dará a conocer en los próximos días, mientras se afinan detalles de la estrategia.

El ministro dijo que el precio del combustible seguirá bajo revisión constante y no descartó nuevas medidas si la situación empeora, como ajustes en horarios laborales, uso de teletrabajo o incluso vacaciones acumuladas para reducir la movilidad.