Desfile de las Mil Polleras reúne a miles de personas y dinamiza la economía

Tal como se tenía previsto, a las 1:00 de la tarde de este sábado dio inicio el Desfile de las Mil Polleras en la ciudad de Las Tablas, considerado uno de los eventos culturales y folclóricos más emblemáticos de Panamá.

La actividad contó con la participación de 105 delegaciones inscritas, integradas por empresas privadas, bancos, instituciones del Estado y agrupaciones familiares, que desfilaron a lo largo del recorrido principal de la ciudad.

El director regional de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en la provincia de Los Santos, Daniel Pérez, informó que para esta edición se implementó una organización por bloques de las más de 100 delegaciones, lo que permitió un mejor orden en el desplazamiento, así como una salida más ágil y segura del desfile.

Durante la jornada, músicos nacionales y agrupaciones de música típica, junto a cientos de empolleradas luciendo todas las variantes existentes en el país del traje típico, fueron los grandes protagonistas de una celebración que exaltó la identidad cultural panameña.

La asistencia de público fue masiva, principalmente al caer la tarde, cuando miles de personas se congregaron en el área del recorrido, luego de una mañana y mediodía marcados por un fuerte sol.

Desde tempranas horas se registró un intenso movimiento vehicular y humano, con la presencia de medios de comunicación nacionales, autoridades, figuras políticas, artistas y visitantes provenientes de distintas regiones del país, reflejando una movilización de carácter nacional que convirtió a Las Tablas en el epicentro cultural de Panamá durante el fin de semana.

Para garantizar el desarrollo seguro de la actividad, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad, que incluyó unidades policiales con apoyo de tecnología de avanzada, estamentos de seguridad, control de tráfico, además de puestos médicos y ambulancias ubicados estratégicamente a lo largo del recorrido.

Se estima que el Desfile de las Mil Polleras congregó a alrededor de 250 mil personas, generando un importante impacto económico en diversos sectores.

La actividad impulsó el turismo interno, la ocupación hotelera, la contratación de músicos y artistas, el alquiler de equipos y espacios, así como el comercio y la venta de alimentos, beneficiando no solo a la región de Azuero, sino también a las provincias centrales y áreas cercanas.

El evento reafirma al Desfile de las Mil Polleras como una de las principales vitrinas culturales del país, promoviendo las tradiciones nacionales y consolidándose como un motor económico y turístico de alto impacto para Panamá.