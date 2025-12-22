Nacional - 22/12/25 - 01:47 PM

Después de 25 años reparan las calles internas de Sabanitas en Colón

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón -

Después de 25 años, los moradores de la comunidad de San José, en el corregimiento de Sabanitas, en Colón, por fin vieron reparar sus calles internas, debido a trabajos que realizaron las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los trabajos incluyeron colocación de material asfáltico caliente para mejorar la infraestructura vial.

Las cuadrillas del MOP intervinieron esta vía con la colocación de 30 toneladas de asfalto, para mejorar el tránsito y brindar alivio a los residentes, mientras se avanza en la ejecución del proyecto definitivo.

Las vías atendidas forman parte del proyecto “Asfaltando tu Distrito”, iniciativa que busca fortalecer la red vial y elevar la calidad de vida de las comunidades a nivel nacional.

Para Seferino Gutiérrez, de 53 años de edad, morador de Sabanitas, es necesario atender a las comunidades, aprovechando el verano que se aproxima, y reparar las calles.

Asimismo, Donatilo Vásquez, de 38 años de edad, conductor de taxi, indicó que al reparar las calles de las poblaciones ayudan a los moradores a tener una movilidad más rápida, incluso para los taxistas.

