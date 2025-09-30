Detectan más de 124 mil productos vencidos a la venta

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó el decomiso de 124,990 productos vencidos entre enero y agosto de 2025, los cuales estaban siendo comercializados en diversos establecimientos a nivel nacional.

Durante las inspecciones, también se detectaron otras irregularidades en productos ofrecidos al público, entre ellas:

8,000 casos de productos sin precios visibles, incumpliendo el artículo 56 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que obliga a los proveedores a mantener los precios a la vista.

6,828 productos sin fecha de vencimiento.

6,098 artículos deteriorados.

1,981 productos con doble precio, lo cual genera confusión en los consumidores.

819 productos con fechas de vencimiento poco claras.

208 cilindros de gas de 25 libras encontrados en uso indebido en comercios como panaderías, restaurantes y lavamáticos.

Sanciones por infracciones

Las sanciones impuestas por estas anomalías varían dependiendo del tamaño del local y la gravedad de la infracción. Estas pueden ir desde amonestaciones verbales hasta multas de B/.25,000.00, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 45 de 2007.

En cuanto al uso indebido del gas residencial de 25 libras en establecimientos comerciales, la Acodeco informó que la multa ha sido incrementada de B/.625.00 a B/.1,000.00 por cada unidad detectada.