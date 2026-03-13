Nacional - 13/3/26 - 12:00 AM

Detención provisional para 2 jóvenes por matar a “Sufrido”

Por: Diómedes Sánchez S. -

Dos jóvenes de 18 años quedaron detenidos ayer provisionalmente tras ser imputados por el homicidio de un adulto mayor de 70 años, ocurrido el pasado 13 de febrero en la ciudad de Colón.

La medida cautelar fue impuesta por un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA), luego de que se legalizara la aprehensión de ambos sospechosos y se les formularan cargos por homicidio doloso agravado en perjuicio de Rogelio Hudson Bryan, conocido como “Sufrido”.

De acuerdo con las investigaciones, Hudson Bryan, quien se dedicaba a cuidar vehículos en la calle 10 y 11 de la avenida Roosevelt, fue atacado por varios jóvenes que se desplazaban en scooters. Durante el violento episodio, los agresores le lanzaron piedras, provocándole graves lesiones.

Tras el ataque, el adulto mayor fue trasladado a un centro hospitalario en la ciudad de Panamá, donde posteriormente falleció a causa de la gravedad de los golpes.

Las autoridades también revelaron que días antes del hecho fatal, la víctima había sido objeto de otra agresión, cuando desconocidos le lanzaron bombitas al rostro.

Los dos jóvenes, que eran buscados por las autoridades, se entregaron el pasado 10 de marzo.

El caso es investigado por la Sección de Homicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

En este mismo proceso también se vincula a un menor de 17 años, quien fue presentado el pasado viernes ante una jurisdicción penal especial para adolescentes por su presunta participación en el ataque que terminó con la vida del adulto mayor.

