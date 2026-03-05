Presidente: Falta de humanidad en caso de traslado de jóvenes con discapacidad

El presidente José Raúl Mulino salió este jueves a hablar claro sobre el revuelo que se formó por el traslado de 10 jóvenes adultos con discapacidad desde el albergue de Tocumen, hacia el hogar María Auxiliadora en Chitré.



Durante su conferencia, el mandatario dijo que lo que vio alrededor de este caso fue “falta de humanidad” en la forma en que se manejó la situación.

Mulino explicó que el Gobierno tuvo que actuar porque ya existía una crisis en el albergue, por lo que se buscó una salida inmediata para ubicar a los jóvenes.

Según dijo, la reacción que se generó en Chitré, provincia de Herrera, terminó convirtiéndose en un problema mayor cuando, a su juicio, lo que debía generarse era solidaridad con estas personas.

Señaló que no se puede tratar así a personas con discapacidad y recordó que muchas familias viven situaciones similares. “No por eso el Gobierno los va a agarrar y tirarlos a la calle”, expresó

Mulino manifestó preocupación por la participación de un sacerdote en el conflicto, señalando que desde un púlpito se habrían hecho llamados que alimentaron la protesta contra el traslado de los jóvenes.



Dijo que el tema incluso fue comunicado por su esposa al monseñor

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, explicó que el traslado al hogar María Auxiliadora se hizo como una medida temporal, mientras se busca una solución más estable para los diez jóvenes.

Indicó que la decisión se tomó tras una solicitud de la Procuraduría, con el objetivo de darles un lugar donde permanecer de inmediato.

La ministra añadió que el Gobierno también trabaja en una nueva infraestructura especializada para atender a esta población y que se abrió una convocatoria a organizaciones no gubernamentales interesadas en brindar atención a personas con discapacidad mediante apoyo del Estado.

Carles de Arango mencionó la reciente ley de familias acogentes, con la que se busca que menos menores terminen en albergues y puedan recibir cuidado dentro de entornos familiares, como parte de una estrategia para mejorar la atención social en el país.