Nacional - 05/3/26 - 12:48 PM

Presidente: Falta de humanidad en caso de traslado de jóvenes con discapacidad

Mulino manifestó preocupación por la participación de un sacerdote en el conflicto

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino salió este jueves a hablar claro sobre el revuelo que se formó por el traslado de 10 jóvenes adultos con discapacidad desde el albergue de Tocumen, hacia el hogar María Auxiliadora en Chitré

Durante su conferencia, el mandatario dijo que lo que vio alrededor de este caso fue “falta de humanidad” en la forma en que se manejó la situación.

Mulino explicó que el Gobierno tuvo que actuar porque ya existía una crisis en el albergue, por lo que se buscó una salida inmediata para ubicar a los jóvenes. 

Según dijo, la reacción que se generó en Chitré, provincia de Herrera, terminó convirtiéndose en un problema mayor cuando, a su juicio, lo que debía generarse era solidaridad con estas personas.

Señaló que no se puede tratar así a personas con discapacidad y recordó que muchas familias viven situaciones similares. “No por eso el Gobierno los va a agarrar y tirarlos a la calle”, expresó 

Mulino manifestó preocupación por la participación de un sacerdote en el conflicto, señalando que desde un púlpito se habrían hecho llamados que alimentaron la protesta contra el traslado de los jóvenes. 

Dijo que el tema incluso fue comunicado por su esposa al monseñor

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, explicó que el traslado al hogar María Auxiliadora se hizo como una medida temporal, mientras se busca una solución más estable para los diez jóvenes. 

Te puede interesar

¡Operativo sorpresa! Caen morosos, autos sin placa y licencias vencidas

¡Operativo sorpresa! Caen morosos, autos sin placa y licencias vencidas

Marzo 05, 2026
Mulino viaja mañana a Miami y el sábado estará en reunión con Trump

Mulino viaja mañana a Miami y el sábado estará en reunión con Trump

Marzo 05, 2026
Deterioro y falta de propiedad clara afectan a la histórica escuela en La Mesa

Deterioro y falta de propiedad clara afectan a la histórica escuela en La Mesa

 Marzo 05, 2026
Presidente: Falta de humanidad en caso de traslado de jóvenes con discapacidad

Presidente: Falta de humanidad en caso de traslado de jóvenes con discapacidad

Marzo 05, 2026
Panamá hará visita consular el viernes a los panameños detenidos en Cuba

Panamá hará visita consular el viernes a los panameños detenidos en Cuba

Marzo 05, 2026

Indicó que la decisión se tomó tras una solicitud de la Procuraduría, con el objetivo de darles un lugar donde permanecer de inmediato.

La ministra añadió que el Gobierno también trabaja en una nueva infraestructura especializada para atender a esta población y que se abrió una convocatoria a organizaciones no gubernamentales interesadas en brindar atención a personas con discapacidad mediante apoyo del Estado.

Carles de Arango mencionó la reciente ley de familias acogentes, con la que se busca que menos menores terminen en albergues y puedan recibir cuidado dentro de entornos familiares, como parte de una estrategia para mejorar la atención social en el país.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle

¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle