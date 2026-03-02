Nacional - 02/3/26 - 02:29 PM

Protestas y solicitudes de información por crisis hídrica en Azuero

En las próximas semanas se instalará una bomba para mejorar la presión y garantizar que el agua llegue a las partes altas, una vez se cumplan los protocolos correspondientes con las entidades competentes.

 

Por: Thays Domínguez/Crítica -

La crisis hídrica en la región de Azuero continúa generando manifestaciones ciudadanas y acciones legales, mientras moradores de distintos sectores siguen reportando afectaciones en el suministro de agua potable.

En el distrito de Guararé, provincia de Los Santos, al amanecer del lunes, residentes cerraron temporalmente el puente sobre el río Guararé en señal de protesta por la falta del vital líquido, situación que afecta principalmente al sector de Bella Vista.

Ante lo ocurrido, Yulisa de Gracia, directora regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en Los Santos, explicó que la institución ha venido ejecutando acciones para restablecer el servicio, entre ellas la instalación y puesta en marcha de un tanque de 25 mil galones, la colocación de válvulas en hidrantes que están actualmente en proceso de calibración, y la activación de cinco pozos para presurizar las líneas y mantener el suministro en la comunidad.

También anunció que en las próximas semanas se instalará una bomba para mejorar la presión y garantizar que el agua llegue a las partes altas, una vez se cumplan los protocolos correspondientes con las entidades competentes.

Mientras tanto, en la provincia de Herrera, específicamente en Chitré, el abogado Alberto Petit Padilla presentó una solicitud formal de información ante el IDAAN, amparada en el derecho constitucional de petición, con el objetivo de que se brinden detalles sobre el manejo de la crisis del agua.

El jurista solicitó información relacionada con la contaminación reportada, los procedimientos aplicados en la planta potabilizadora y en las líneas de suministro, el plan operativo implementado, así como posibles contrataciones o subcontrataciones realizadas durante la emergencia, incluyendo montos, empresas involucradas y actos públicos efectuados.

Petit Padilla señaló que, aunque se ha informado que en Chitré el servicio alcanza un 95% de restablecimiento, existen sectores donde el suministro sigue siendo irregular o inexistente, por lo que considera necesario que la institución ofrezca mayor claridad a la población. Indicó además que el IDAAN cuenta con un plazo aproximado de tres a cinco días para responder la solicitud.

