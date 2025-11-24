Detienen a hombre entre los más buscados por doble homicidio en Sabanitas

Un sujeto de 27 años quedó bajo detención provisional por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir, tras ser vinculado a la muerte de dos jóvenes en la provincia de Colón.

Este hecho de sangre, que dejó a dos víctimas, ocurrió el 17 de febrero de 2024 en la comunidad de Nuevo México, corregimiento de Sabanitas, en las afueras de la ciudad de Colón.

El caso es investigado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala. Durante la audiencia, la Fiscalía pidió la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación, solicitudes que fueron admitidas por el Juzgado de Garantías.

El imputado está señalado de participar en la muerte de Zair Castillo, de 18 años, y Jorge Flores, de 20. Su captura se logró el 19 de noviembre, durante un allanamiento en la Costa Abajo de Colón, donde figuraba como uno de los más buscados.