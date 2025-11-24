Nacional - 24/11/25 - 07:25 PM

Detienen a hombre entre los más buscados por doble homicidio en Sabanitas

Este hecho de sangre, que dejó a dos víctimas, ocurrió el 17 de febrero de 2024 en la comunidad de Nuevo México

 

Por: Diomedes Sánchez S / Crítica -

Un sujeto de 27 años quedó bajo detención provisional por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir, tras ser vinculado a la muerte de dos jóvenes en la provincia de Colón.

Este hecho de sangre, que dejó a dos víctimas, ocurrió el 17 de febrero de 2024 en la comunidad de Nuevo México, corregimiento de Sabanitas, en las afueras de la ciudad de Colón.

El caso es investigado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala. Durante la audiencia, la Fiscalía pidió la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación, solicitudes que fueron admitidas por el Juzgado de Garantías.

El imputado está señalado de participar en la muerte de Zair Castillo, de 18 años, y Jorge Flores, de 20. Su captura se logró el 19 de noviembre, durante un allanamiento en la Costa Abajo de Colón, donde figuraba como uno de los más buscados.

 

Te puede interesar

Escobal se cansa: cierran la vía por dos meses sin agua

Escobal se cansa: cierran la vía por dos meses sin agua

 Noviembre 24, 2025
Detienen a hombre entre los más buscados por doble homicidio en Sabanitas

Detienen a hombre entre los más buscados por doble homicidio en Sabanitas

 Noviembre 24, 2025
Xavier Serbiá en Palacio: libertad, emprendimiento y segundas oportunidades

Xavier Serbiá en Palacio: libertad, emprendimiento y segundas oportunidades

Noviembre 24, 2025
Productores de guandú listos para comercialización del grano en din de año

Productores de guandú listos para comercialización del grano en din de año

 Noviembre 24, 2025
Mulino recibe a los estudiantes del concurso de Oratoria

Mulino recibe a los estudiantes del concurso de Oratoria

Noviembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada
Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos