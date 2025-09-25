Nacional - 25/9/25 - 10:00 AM

DGI suspende RUC de empresas con inconsistencias en sus datos

Se detectaron dos tipos de irregularidades: duplicidad de RUC y registros no identificados en el Registro Público de Panamá.

 

Por: Redacción / Web -

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la suspensión automática del Registro Único de Contribuyentes (RUC) a personas jurídicas que presentan inconsistencias en su información registrada.

Según la Resolución No. 201-7109 del 1 de septiembre de 2025, se detectaron dos tipos de irregularidades: duplicidad de RUC y registros no identificados en el Registro Público de Panamá. Las empresas afectadas no podrán realizar trámites ni solicitudes en la plataforma e-Tax 2.0.

Los listados de personas jurídicas suspendidas están disponibles en el sitio web oficial de la DGI (dgi.mef.gob.pa), en los anexos I y II.

La entidad reafirmó su compromiso con la transparencia fiscal y la depuración del RUC para fortalecer la confiabilidad del sistema tributario nacional.

 

