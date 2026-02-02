Día Mundial de los Humedales: arrasan 30 hectáreas de manglar en Punta Chame

Hoy, 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, hay poco que celebrar en Panamá: más de 30 hectáreas de manglar han sido devastadas en Punta Chame mediante quema y tala, en total impunidad hasta ahora, para la creación de un relleno de arena y la construcción de un proyecto turístico de playa de la sociedad Megamar Corp.

La fecha de celebración del Día de los Humedales tiene su origen en la firma del Convenio Ramsar sobre la protección de los humedales de importancia internacional, registrada el 2 de febrero de 1971, en la ciudad iraní de Ramsar. Por esa razón, en el año 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2 de febrero como el Día Mundial de los Humedales.

Los manglares están clasificados como uno de los ecosistemas denominados humedales, por su saturación de agua y su condición de hábitat para múltiples especies, como cangrejos, camarones, ostras, lagartos, monos, garzas, gaviotas, gavilanes, lombrices, etc. De ahí la gravedad de la devastación de las 30 hectáreas en Punta Chame.

En una comparación de fotos satelitales de Google Earth de la costa de Punta Chame, desde 2013 hasta 2024, se puede ver cómo la zona del manglar va reduciéndose hasta casi desaparecer. Este medio tuvo acceso a fotos en las cuales se observa la quema de este manglar costero.

La Resolución No. 1 de 26 de febrero de 2008 de la Junta Directiva de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) estableció el monto de 300 mil dólares de multa por cada hectárea de manglar destruido, de manera que la sanción que podría aplicársele a Megamar Corp. sería de 9 millones de dólares aproximadamente.

Después de haberse publicado denuncias en redes sociales por extracción ilegal de arena de lecho marino por la sociedad Megamar Corp., en el mismo lugar donde se devastaron las 30 hectáreas de manglar, funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizaron una inspección en el sitio, el pasado lunes 19 de enero. Sin embargo, no ha habido pronunciamiento de las autoridades de MiAmbiente ni de la ARAP por el caso de la destrucción de estas 30 hectáreas de manglar.

El artículo 306 del Código Penal establece sanciones de siete años de prisión por la destrucción de formaciones vegetales arbóreas o arbustivas, como son los manglares.