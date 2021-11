Diputado Ávila rechaza vínculo con homicidio de subdirector de Registro Público

Panamá- El diputado Leandro Ávila, diputado de Partido Revolucionario Democrático (PRD), por el circuito 8-6, reaccionó tras el asesinato del subdirector del Registro Público, Agustín Lara, en medio de una actividad política. El hermano de la víctima, Alex Lara, que es pastor hizo fuertes declaraciones en la que menciona a Ávila.

El diputado Ávila dijo que desea expresar su profunda preocupación porque las declaraciones del pastor Lara, que entiendo yo lo hace al calor de una noticia muy dura para él. Añadió que estas declaraciones ha puesto en riesgo a mí, a la familia y al equipo de trabajo en el distrito de San Miguelito.

" Quien me conoce y a lo largo de mi vida pública sabe que soy un hombre de debate de ideas y no puedo aceptar jamás que se me involucre en un hecho tan triste y lamentable como el que se ha dado. No estado involucrado en ningún caso delictivo, ni vinculación con caso de droga ni de narcotráfico ”, aclaró Ávila.

Ávila explicó que jamás tuvo diferencias personales con el compañero Agustín Lara, y que la única diferencia fue de índole electoral, donde en tres instancias se confirmó mi triunfo como diputado.

Planteó que el pastor Alex Lara debe aclarar las declaraciones donde me menciona. Esto han provocado que tomé medidas de seguridad y de protección para mi familia y equipo.

El diputado Leandro Ávila adelantó “que envió ese vídeo sobre las declaraciones del pastor Alex Lara al procurador de la Nación, Javier Caraballo, con algunas consideraciones del hecho. Además estoy dispuesto que revisen mi celular y quiero que se investigue este caso"

“No he tenido comunicación con el pastor Lara tras declaraciones hecha a través de dos videos", indicó el diputado Ávila.

Hecho

Agustín Lara, subdirector del Registro Público, de 50 años, fue acribillado a tiros el domingo en una cancha deportiva en Los Andes No. 2, San Miguelito, durante una jornada de inscripción del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Ese día llegaron dos sujetos en moto y uno de ellos preguntó ¿quién es Agustín? y descargó su arma. Por el momento hay un hombre, de nacionalidad colombiana, aprehendido por presunta implicación en este hecho de sangre.