Diseña “El avión de la Sele” 2026 y gana buco premios

Copa Airlines se tiró un movimiento que puso a medio Panamá a soñar: lanzaron el concurso “El avión de la Sele”, para que sea la misma gente la que diseñe la imagen del avión que llevará a la Roja rumbo al Mundial 2026

Sí, un Boeing real, de esos que recorren 85 destinos, vestido con talento panameño.

Marco Ocando, de Copa Airlines, dijo que la aerolínea quiere que este sueño lo pinte la gente del patio, porque nadie vibra más por la Sele que el panameño de a pie.

El artista que gane no solo verá su diseño volando por el mundo; también se lleva un viaje para dos, con entradas al primer partido de Panamá en el Mundial, boletos aéreos, hotel, comida y transporte. En pocas palabras: un viaje soñado, completo, sin invento.

El concurso tiene sus reglas: mantener el logo de Copa en su sitio, usar bien el escudo de Fepafut y respetar la paleta de colores. Y ojo: nada de símbolos patrios, ni marcas externas, ni referencias directas a la FIFA o al Mundial 2026.

Primero habrá una preselección interna de cinco finalistas, y luego un panel de artistas y creativos panameños escogerá al ganador, valorando creatividad, impacto visual y el “espíritu” de la Sele y de la aerolínea.

Las propuestas se suben en elaviondelasele.com del 24 de noviembre al 10 de diciembre. El gran ganador se anunciará el 23 de enero de 2026 en las cuentas oficiales de Copa Airlines.

