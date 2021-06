Dos exfuncionarias de Lotería desisten de denuncia y acusan a CD de manipularlas

Panamá- Las exfuncionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia Yinger Ruiz y Yajaira Benavides, quienes habían presentaron denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General Electoral contra la directora de esa entidad, Gloriela Del Río; el presidente del partido Molirena, Francisco “Pancho” Alemán, y otras personas, por el supuesto uso de recursos del Estado para fines políticos. Ambas desistieron de esas acciones legales porque, según dicen, descubrieron que estaban siendo manipuladas por el partido Cambio Democrático (CD).

Ruiz y Benavides le retiraron los poderes al abogado Aníbal Chéry, excandidato a representante de Don Bosco por Cambio Democrático (CD), para presentar las denuncias penales. Su nuevo abogado es Vidal Pérez, quien desistió de las acciones ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General Electoral.



Las exfuncionarias dijeron que descubrieron que la cúpula del CD las estaba manipulando para atacar políticamente a la actual dirigencia del Molirena, por lo cual le pusieron Anibal Chéry, un abogado que fue activista de la campaña presidencial de Rómulo Roux.



“Me llamaban constantemente y me acosaban para que presentara la denuncia contra la directora y contra Pancho; me pidieron que fuera con mis cinco hijos a una manifestación y que presentara a uno de mis hijos con discapacidad en los medios, todo para hacer presión públicamente y así le hicieran caso a la denuncia... no me quiero prestar más para eso”, declaró Yinger Ruiz.