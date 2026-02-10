Mulino y el BID ponen a Panamá en el centro del juego regional

Panamá volvió a ser punto de referencia. Este martes, en la 39ª Reunión de Gobernadores del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presidente José Raúl Mulino y el titular del banco, Ilan Goldfajn, caminaron por la misma línea: orden en casa, reglas claras e integración regional como motor del crecimiento.

Mulino dijo que Panamá hoy es un país donde se puede invertir sin sobresaltos, con seguridad jurídica y sin cambios de rumbo de un día para otro.

Recordó que su gobierno bajó el déficit fiscal en tiempo récord, pasando de casi 7% a 3.68% en 2025, una caída de cerca del 40%. No fue magia, dijo, fue apretar el gasto sin frenar la economía.

“El capital no huye del ajuste, huye de la improvisación”, dijo el presidente ante los gobernadores del BID. Y remarcó que en Panamá se acabó el populismo y la improvisación.

También puso sobre la mesa lo que el país ofrece más allá de los números: una plataforma logística, con el Canal, los puertos y el hub aéreo trabajando en conjunto. Una infraestructura que, según Mulino, no es solo de Panamá, sino una herramienta para que Centroamérica se conecte y crezca junta.

Desde el BID, Ilan Goldfajn confirmó que Panamá será uno de los focos de inversión del banco en 2026, con un paquete que ronda los mil millones de dólares. Lo dijo claro: Panamá es un ancla natural para la integración regional.

De ese monto, 450 millones irán al sector público, con proyectos en salud, agua, saneamiento y control fiscal. Solo en agua potable, el BID prepara una garantía de 300 millones de dólares para atraer inversión privada en Panamá y Colón, y otra por 230 millones para saneamiento en David. A eso se suman 500 millones más, vía BID Invest, para turismo, transporte, energía y agua.

Goldfajn también destacó señales que pesan afuera: el acercamiento de Panamá a la OCDE, la interconexión eléctrica con Colombia, el desarrollo del centro logístico de Puerto Armuelles y los proyectos de agua que están caminando.

En medio de la reunión, el BID lanzó dos apuestas regionales. Cargo Pass, para destrabar la logística del Corredor del Pacífico, con una inversión de 100 millones que podría generar más de 700 millones en beneficios. Y Talent Up, en alianza con Google, con 60 mil becas para formar talento digital, pensando en los trabajos que ya están tocando la puerta.

La reunión, previa a la Asamblea General del BID en Paraguay, reunió a ministros, gobernadores y ejecutivos del banco. Pero el mensaje fue uno solo: la estabilidad ya está, ahora toca convertirla en crecimiento real que se sienta en la calle.