EE.UU. y Panamá sellan acuerdo por $33.5 millones para combatir el VIH

Estados Unidos y Panamá firmaron este miércoles un memorando de cooperación en materia de salud para la prevención de enfermedades como el VIH, con una duración de tres años y una inversión conjunta de 33,5 millones de dólares.

El Departamento de Estado de EE.UU. detalló que el objetivo del acuerdo, el primero de este tipo en el continente, es “proteger a los estadounidenses contra las amenazas de enfermedades infecciosas y acelerar el progreso de Panamá hacia sistemas de salud sostenibles y liderados por el país”.

Según el comunicado, Washington prevé aportar hasta 22,5 millones de dólares en los próximos tres años, con la aprobación del Congreso, para apoyar los esfuerzos panameños en la lucha contra el VIH y reforzar los sistemas de vigilancia contra enfermedades.

Por su parte, el Gobierno de Panamá se compromete a aumentar su gasto sanitario interno en más de 11 millones de dólares.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad de los laboratorios panameños para identificar y contener amenazas sanitarias en su origen, evitando su propagación a nivel regional y hacia Estados Unidos.

El acuerdo destaca también la expansión de los servicios de atención primaria descentralizados en zonas rurales y de difícil acceso, centrados en enfermedades infecciosas prioritarias.

El memorando se enmarca en la agenda de asistencia exterior “América Primero” del secretario de Estado, Marco Rubio.

Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha firmado 18 memorandos similares con naciones africanas y Panamá.