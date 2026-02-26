Preso por cooperar en balacera en Alto de Los Lagos

Un hombre de 38 años quedó detenido por, presuntamente, haber colaborado con otro sujeto para que, con arma de fuego, realizara varios disparos contra dos personas en la comunidad de Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón. El hecho violento ocurrió en diciembre del año pasado.

El suceso se registró el 6 de diciembre de 2025, cuando el ahora aprehendido, según la investigación, colaboró con otro ciudadano para que efectuara múltiples disparos contra las víctimas. Ambas personas resultaron gravemente heridas tras el ataque.

Los heridos fueron trasladados al cuarto de urgencias de un hospital, donde recibieron atención médica por parte de los galenos. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes por este caso.

Mediante diligencia de allanamiento en el corregimiento de Barrio Sur, en la ciudad de Colón, el ciudadano fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional el 24 de febrero, tras informársele que era requerido por el delito contra la vida e integridad personal.

El 25 de febrero fue llevado a audiencia ante un Juzgado de Garantías. La Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala logró la legalización del allanamiento excepcional, la aprehensión, la formulación de imputación y la medida de detención provisional.

El caso es investigado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala por el delito de tentativa de homicidio. Esta es la segunda persona detenida provisionalmente por este hecho.